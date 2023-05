Má budoucnost? Na to nechci odpovídat, tlak je všude, říká Jalonen. Mrzel ho slabý útok

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek hned po utkání na Twitter vyťukal vzkaz, že nastal čas, aby reprezentaci zase převzal český trenér. Když pak Kari Jalonen v pozápasovém rozhovoru dostal otázku, zda má energii u národního pokračovat, zakroutil hlavou: „Nebudu na tohle odpovídat. Nechci spekulovat, to není má práce. A jestli cítím tlak ze svazu? Tlak je všude, a tak to musím brát. Teď odjedu s týmem do Prahy."

Sestřih čtvrtfinále MS USA - ČeskoVideo : Česká televize

Článek Fotogalerie +8 Tampere (od našeho zpravodaje) - Po loňském bronzu a ukončení desetiletého českého čekání na medaili byl v euforii, teď cítil hořkost, zklamání. A hledal-li příčiny krachu, jmenoval: „V posledních třech zápasech jsme předvedli slabý výkon v ofenzívě. Neměli jsme sílu, abychom si vytvořili gólové šance a skórovali. Ale musíme respektovat výsledek, přijmout porážku. Amerika má velmi dobrý tým, hráli dobrý hokej." Nechtěl pak letošní tým srovnávat s loňským, ani hledat „výmluvy", že letos chyběly hvězdy z NHL, což sílu týmu dozajista ovlivnilo. „Měli jsme tým, který jsme měli. Jsem na hráče pyšný. Měli jsme skoro deset hráčů, kteří absolvovali celý přípravný kemp. A chtěl bych jim poděkovat. Za turnaj i za celý rok. Nemá cenu mluvit o tom, jestli mi někdo chyběl, nebo ne. Možná jsme měli trochu smůlu v tom, že jsme přišli o Sedláka s Chytilem. Loňský rok byl jiný. Kdybych to srovnával, nebylo by to správné. Hlavně vůči hráčům." Reprezentace Je čas pro návrat českého trenéra, míní Dědek. Netřeba hned stínat hlavy, reaguje Šlégr Teď ho čeká důkladná analýza, chce si znovu prohlédnout všechny zápasy, dobře pochopit příčiny, proč se česká reprezentace z lotyšsko-finského turné vrací s osmým místem, nejhorším výsledkem v historii světových šampionátů. „Ten výsledek musíme respektovat, teď už s ním nic neuděláme. Jsem na hráče pyšný a řekl jsem jim, že se každý musí učit, aby mohl vyhrávat. Pochopitelně jsem jim potřásl rukou a poděkoval za celé mistrovství. Zklamání ve mně zůstane dlouho. Musím si vzít trochu oddech." Foto: David Taneček, ČTK Finský trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen po prohraném čtvrtfinále. Podepsaný kontrakt se svazem má i pro příští sezonu, která vyvrcholí šampionátem v Praze a Ostravě. Bude ale Jalonen skutečně na střídačce, nebo výkonný výbor sáhne po změně? MS v hokeji MS v hokeji 2023: Kompletní program a výsledky vyřazovací fáze turnaje