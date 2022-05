Maďarsko a Slovinsko projevily zájem pořádat hokejové MS 2023

Představitelé Maďarska a Slovinska svou nabídku pod heslem "extrémní okolnosti vyžadují extrémní rozhodnutí" oznámili poté, co jejich reprezentace postoupily mezi elitu pro příští rok. Chtějí tak využít možnost, že mají jistou účast na světovém šampionátu, což v jejich případě není běžná věc. Turnaj jsou připraveni uspořádat v plánovaném termínu od 5. do 21. května 2023.

V Maďarsku by se hrálo v nové víceúčelové aréně MVM Dome v Budapešti, která letos hostila mistrovství Evropy v házené a pro hokej by měla kapacitu 19 182 diváků. Podle návrhu by se v Budapešti konala jedna základní skupina, dvě čtvrtfinále, obě semifinále a následné boje o medaile. Ve Slovinsku by se šampionát uskutečnil v Areně Stožice v Lublani, která pojme 10 500 diváků.