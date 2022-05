„Jsem zastáncem defenzivní hry. Když jsme my starší trenéři tento styl hry u národního mužstva v posledních letech praktikovali, byli jsme kritizováni," říká pro Sport.cz Vůjtek, jenž nároďák vedl na MS v Moskvě před šesti lety a skončil s ním ve čtvrtfinále po prohře s USA 1:2 na nájezdy.

„Všichni říkali, že je to staromódní, že se musí neustále napadat po celém hřišti. A náš národní tým hraje tak, jak jsme s ním před pěti šesti lety hráli my," míní pětasedmdesátiletý rodák z Klimkovic u Ostravy.

Sám však cítí, že hra svěřenců Kariho Jalonena má k ideálu daleko. „Naše výkony ve mně budí rozpaky, je to nahoru dolů. Chvilku se daří, chvilku je to mdlé. V první třetině s Lotyšskem to bylo perfektní, proti Finům jsme hráli jen deset minut ve druhé třetině. Jinak to bylo bez zaujetí," všiml si Vůjtek.

„V naší hře mi chybí pohyb. Vedeme nad Amerikou 1:0 a hned začínáme bránit na červené čáře. Zdá se mi, že to už je trošku až moc. Ale to je ten finský styl, kterým Finové hrají už deset let a mají s ním úspěchy," usměje se Vůjtek.

„Naše hra se mi moc nelíbí. Jedna pětka hraje výtečně, jinak je to ale hodně defenzivní, až ustrašený hokej. Musíme více bruslit, nemůže být zastrašení. Proti Německu musíme nastoupit s tím, že když budeme moct, je třeba v každé situaci napadat. Musíme dostat jejich beky pod tlak, aby ztráceli kotouč. Musíme si chodit pro faul a přesilovou hru," hledá recept na čtvrtfinálového soupeře Hadamczik.

„Pokud budeme hrát pomalý statický hokej, a budeme jenom čekat, že tam něco spadne od první lajny, bylo by to hodně odvážné a nemuselo by se to vyplatit," upozorňuje Hadamczik, jenž s národním týmem získal na MS stříbro a dva bronzy včetně toho z roku 2012, který je pro Čechy posledním cenným kovem z některé z velkých akcí.

„Máme dobré mužstvo a věřím, že všechno jsme směřovali právě ke čtvrtfinále. Myslím, že roli favorita zvládneme a vyhrajeme," míní Vůjtek.

