Riga (od našeho zpravodaje) - Že nastoupí do branky, se dozvěděl den před utkáním a pak s trenérem gólmanů Zdeňkem Orctem probírali rejstřík zakončení nejdůležitějších kazachstánských hráčů. A mezi nimi samozřejmě byl i Nikita Michajlis, útočník se 400 starty v KHL. „Jeho i třeba Starčenka znám z KHL, mám je v paměti. Když jsou na ledě, dávám si na ně pozor. Vím, jaká mají čísla, takže když Michajlis dostal puk a jel na bránu, věděl jsem, že je to on," popisuje Langhamer.