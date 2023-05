Samozřejmě, dva góly mi nastartují sebevědomí a přijde i klid na hokejce. S góly to z člověka vždycky drobet spadne. Je dobře, že se v přesilovkách prosadily obě formace a obě lajny fungují.

Cítil jste, že když jste v polovině utkání neproměnil trestné střílení, Kazachstán najednou ožil? Vzápětí snížil a do konce druhé třetiny měl ještě dvě šance.

Kdybych proměnil, gól by nám hodně pomohl. Jenže se to otočilo, přišla obehraná klasika nedáš-dostaneš a chviličku byli na koni. Spoustu věcí jsme jim ale sami - asi z přemíry snahy - zbytečně nabídli. Poučíme se a příště se to nebude opakovat.