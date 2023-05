Savickij nechal odjet 21letého gólmana a uspěl střelou do protipohybu. Rymarev zamířil zápěstím nádherně do pravého horního rohu. Muratov naznačením bekhendového blafáku a následným stažením puku do forhendu naprosto vykoupal Hlavaje. A na závěr Michajlis hravě zamíchal čepelí kolem kotouče a zavěsil pod horní tyč. Outsider přitom ani nepotřeboval 37letého nájezdového mága Romana Starčenka, který rozhodl na úvod proti Norsku, a pravděpodobně by jel jako poslední.