MS V HOKEJI: Švýcarský stroj nezastavili ani Češi. Američané deklasovali Francii

Česká reprezentace si sobotní výhrou nad Norskem zajistila postup do čtvrtfinále a v neděli měla šanci probojovat se do čela tabulky. Jenže švýcarský výběr ukázal, že pět výher v předchozích pěti utkáních včetně skalpu Kanady nezískal náhodou. Češi šli sice rychle do vedení zásluhou Červenky, pak ale dvakrát inkasovali v oslabení a museli dotahovat.