Tampere (Od našeho zpravodaje) - Už po ranním rozbruslení cítil, že tentokrát to bude jiný den. Že tým je nabitý energií. "Měl jsem z toho vážně dobrý pocit," vyprávěl kouč Jalonen. A nemýlil se.

Už po první třetině jste musel vědět, že ten pocit byl správný, že?

Ano, mluvili jsme o tom, že tady nemáme dobré začátky. Zdůrazňovali jsme si, že je to přitom důležité. Tak jako dnes by to mělo vypadat vždy. Není to jen o tom, co hráči předvedli na ledě. Šatna byla připravená, fanoušci byli připravení. Všichni v tom byli pohlcení, každý dělal svou práci. Bruslili jsme dobře, všichni jsme bojovali. Byla tam mnohá pozitiva.

Jaká?

První dvě lajny byly výborné. Líbilo se mi, jak druhá lajna makala. I třetí a čtvrtá odvedly skvělou práci. Potřebovali jsme vyhrát, dostat do šatny vítěznou energii a musíme v tom pokračovat i v sobotu proti Norsku.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Česko - LotyšskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Druhá a třetí třetina však z české strany byla bez gólu.

To není nic, co by mě mělo strašit a čeho bych se měl obávat. I tak jsme hráli solidně. Hráli jsme defenzivně, nedali jsme soupeři moc šancí.

Co říkáte na výkon Davida Pastrňáka?

Je neuvěřitelný. Hlavně má skvělý charakter, všem v kabině dodal pozitivní energii. Jsme strašně rádi, že ho tady máme. Znám historii, jakou má s Davidem Krejčím. Každý mi o ní říkal, ale dnes jsem to opravdu poznal i já sám. Je důležité, že jsou kamarádi i mimo led. Dost toho spolu prožili, chemie mezi nimi je zásadní. Když ji v hokeji objevíte a hráči si spolu rozumí, tak přesně o tom to je.

Zabralo i promíchaní dalších lajn, že?

Ano. Líbí se mi třeba, jak po celý turnaj hraje Jiří Černoch. A v posledních dvou zápasech hrál velmi dobře Špaček.

Jak je na tom Jakub Vrána, který dostal na konci druhé třetiny ránu do nohy a odkulhal?