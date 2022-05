Pomohl nejen góly, že?

Ano, už v kabině nám dodal pohodu. Je to v něm a přenesl to do zápasu, čímž jsme si zajistili strašně důležité vítězství.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Česko - LotyšskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Překvapilo vás, jak ta vaše souhra pořád klape?

Chtěli jsme na ně vletět, zvlášť když se nám nepovedl konec předchozího zápasu. Hertlíkova lajna hned dala první gól, my pak další v přesilovce, u které jsme po Pastově příletu hodně seděli. V první třetině jsme hráli výborně a bylo po zápase.

Ta souhra před Červenkovým gólem v přesilovce byla nádherná...

... ale těch věcí tam bylo víc. I šancí. Chtěli jsme se tlačit do brány a hodně střílet. Nějak to tam padlo. Měli jsme dorážky i gól do prázdné. Na první přesilovce máme pět skvělých hráčů, umíme si poradit s pozicí vlevo i vpravo. Proto nás kouč vybral. A musíme na tom dál pracovat.

Dovede jeden hráč tak změnit tým?

Nikdy to není jen o hráči. Ale Pasta je útočník světového kalibru. Zapadl výborně na ledě i v kabině. Jeden zápas však nedělá nic, budeme se snažit být ještě lepší. A to nejtěžší máme před sebou.

Ale byl Pastrňák faktor, kdy tým i jinak přistoupil k zápasu?

Bylo na čase si po posledním zápase něco říct. Do konverzace se zapojili všichni hráči. Na první buly vyjel úplně jiný tým.

Čím to, že ta chemie mezi vámi stále tak funguje?

To je na vás, ať to rozeberete. My si spolu rozumíme, hraje se mi s ním dobře. Nahráli jsme spolu docela dost a jsem rád, že se nám podařil první zápas. Pořád je tam ale. Musíme pokračovat dál. I s Romanem jsme se doplňovali. Jeden zápas nám šel, ale nejdůležitější je před námi. Teď se musíme soustředit na Nory. Pasta posledních pár let hraje na světové úrovni. Nepřekvapí mě ničím. Myslím, že i lidsky je pořád stejný a pohodový. A i když jsme se neviděli, volali jsme si a psali.

Před pátým gólem jste mu naservíroval puk před prázdnou. Byl to nacvičený signál?