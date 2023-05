Národní tým už je v Praze. Hráči stojí za Jalonenem, Havlát vysvětluje nezájem o Lauka

Žádné slavné vítání jako před rokem to nebylo. Čeští hokejisté přiletěli do Prahy tentokrát v komorní atmosféře a zklamaní. Na výkonech a konečném 8. místě národního týmu totiž ani hráči nedokáží najít nic pozitivního. „Zatím to nepřebolelo, pořád jsou to nepříjemné pocity. Není potřeba si nic nalhávat, šampionát se nepovedl,“ hodnotil kapitán Roman Červenka.

Čeští hokejisté se vrátili z neúspěšného šampionátu. Hráči stojí za trenérem JalonenemVideo : Sport.cz