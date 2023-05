Riga (od našeho zpravodaje) - Lotyši vlétli do zápasu ve velkém tempu, nejspíš je hnalo memento z předchozích dvou jejich mačů, kdy inkasovali shodně už v 1. minutě. Šimona Hrubce, který poněkud překvapivě dostal podruhé na turnaji příležitost, zatímco Karel Vejmelka stále jen vysedává na střídačce, ostřelovali z všemožných pozic. On ale pozorně odolával, navíc i parťáci před ním hráli poměrně kompaktně a tušili, že lotyšský nápor nevydrží věčně. Byť bývalý reprezentant Václav Nedorost v Příklepu Extra glosoval: „Vypadalo to, že jsme si prodloužili odpolední spánek."