Obránce Knot z Tucsonu z AHL se zařadí do přípravy hokejistů před MS

Obránce Ronald Knot z farmy Arizony z Tucsonu z nižší AHL se nově zařadí do přípravy hokejové reprezentace na květnové mistrovství světa v Rize a Tampere. Osmadvacetiletý účastník loňských olympijských her se bude ucházet o účast na druhé velké mezinárodní akci. K týmu se připojí v pátek v Brně a do zápasů by měl zasáhnout až příští týden na Českých hrách.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ronald Knot na archivním snímku .

Článek "Ronald odehrál svoji první sezonu v AHL velice slušně. Je to velký a silný bek, který má reprezentační zkušenosti a určitě si zaslouží šanci zabojovat o účast na letošním mistrovství světa," uvedl v tiskové zprávě generální manažer reprezentace Martin Havlát. K týmu se Knot připojí ve stejný den jako gólman Arizony Karel Vejmelka. "Chceme, aby Ronald s týmem nejprve absolvoval několik tréninků, do zápasů proti Rakousku tedy ještě nezasáhne. Počítáme s ním až pro soupisku na České hokejové hry," uvedl kouč Kari Jalonen, jehož tým se představí v Euro Hockey Challenge ve čtvrtek ve Vídni a v sobotu ho čeká odveta s Rakouskem v Brně. Tam se odehrají příští týden od čtvrtka do neděle i duely Českých her proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku. Tipsport extraliga Hokejisty čeká v další přípravě na MS ve Vídni Rakousku, chytat bude Langhamer Vedení týmu dále sleduje vývoj finále extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové a vyřazovací boje v zámoří. "Další české hráče v NHL začnu obvolávat případně až ve chvíli, když jejich tým vypadne z play off. Sledujeme ale také zápasy AHL, i tam jsou ve hře některé případné posily pro národní tým," doplnil Havlát. Knot loni na konci května podepsal s Arizonou roční dvoucestnou smlouvu a vydal se do Severní Ameriky po jedné sezoně strávené v KHL v Nižněkamsku. Bývalý hráč pražské Slavie, Mladé Boleslavi, Chomutova či Liberce si v základní části AHL připsal v 64 zápasech 17 bodů za čtyři branky a 13 asistencí. Ve dvou duelech play off měl přihrávku. Šance v NHL se od Coyotes nedočkal. V reprezentaci má Knot šest utkání a asistenci. Připsal si ji na olympiádě v Pekingu, kde odehrál všechny čtyři zápasy. Knot je šestou posilou ze Severní Ameriky do přípravy týmu, který už v pondělí doplnili obránci David Jiříček se Stanislavem Svozilem z Columbusu a Martin Kaut ze San Jose. Další je Vejmelka a až příští týden se zařadí útočník Dominik Kubalík z Detroitu. MS v hokeji Kaut reprezentuje i bez smlouvy v NHL. Chce zaujmout San Jose, variantou jsou také Pardubice