Jenže teď tu usměvavý obránce je. V Tampere příští týden oslaví své 26. narozeniny a právě ve Finsku završí báječnou sezonu, která ho vystřelila mezi českou elitu. Už loni sice poprvé nakoukl do seniorské reprezentace, ale teprve po svém letním odchodu z Litvínova do finského JYP se proměnil v nepostradatelného beka týmu Kari Jalonena.

"Kdybych to měl vysvětlit, asi by to trvalo. Nějak extra jsem se za tím nehnal, odmalička jsem nebyl úplně nasměrovaný k hokeji. Dělal jsem povyky kolem. Ale už je to lepší a snažím se jí pořád vzhůru, jak to jen jde," popisuje obránce, jenž je téměř věčně v dobré náladě, protože jak sám říká: "Snažím se pořád smát a být svůj. Pozitivní nálada je důležitá na ledě i v životě."