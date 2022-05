Tampere (od našeho zpravodaje) - Jeho okamžité zapsání na soupisku naznačilo, že trenéři nejmladšího z brankářů nevnímají jako klasickou trojku. Na rozdíl od pětadvacetiletého Karla Vejmelky a o dva roky staršího Marka Langhamera ale ještě Dostála neviděli v akci. Zdá se tedy, že může dostat příležitost právě proti papírově slabšímu soupeři.

„Nezlobte se, gólmani budou informováni už v pátek večer, ale vy se všechno dozvíte až se zápisu před utkáním," uvedl na otázky médií asistent trenéra Libora Zábranského.

Vejmelka i Langhamer zachytali parádně na turnajové generálce ve Stockholmu při Švédských hrách. Trenér gólmanů Zdeněk Orct jen naznačil, že všechno nemusí být tak, jak se na první pohled zdá a připustil, že vybraný muž do branky na Brity opravdu může působit jako překvapení.

Bez zajímavostí není skutečnost, že všichni tři gólmani na letošním MS české reprezentace prošli Brnem. „Povahově jsou všichni skromní a pracovití. Proto mají smlouvy v zahraničí a my jako Brňáci jsme na ně pyšní," řekl Zábranský a připomněl, že třeba místního patriota Dostála trénoval už od třetí třídy a od dětství v něm viděl velký talent.

Rodák z Třebíče Vejmelka přišel do Komety před šesti lety a nastartoval tam svou senzační cestu až do NHL, také Langhamer pocházející z Moravské Třebové tam měl poslední zastávku, než vyrazil za štěstím do ciziny.

Orct ale neprozradil ani plán vytížení brankářské trojice na letošním šampionátu. „Myslím, že máme tak z osmdesáti procent vyřešeno, kdo bude chytat i jak by to nasazení pro jednotlivé zápasy asi mělo vypadat. Máme to nějak připravené, ale základními podmínkami jsou zdravotní stav a výkonnost," řekl Orct.

Chystá se i zohlednit, že národní tým čekají dva zápasy ve dvou dnech a při úvaze, že se hraje s Brity a Švédy, tak do volby gólmanů může promluvit i odlišná síla soupeřů. „Určitě to celou situaci kolem brankářů trošku zamotává. Mohu říct, že se tomuto rozlosování určitě přizpůsobíme," přitakal. Také tato slova nahrávají tomu, že by v sobotu mohl chytat Dostál a v neděli Vejmelka.

Reprezentačního nováčka Lukáše Dostála pozvánka překvapila. Přijal jsem ji všemi desetiVideo : Sport.cz

Právě Vejmelka má pro tréninky v Tampere novou výstroj. Orct v tom ale nespatřuje žádnou nevýhodu. „V dnešní době určitě ne, protože on nepřechází na jiný typ výstroje. Má naprosto identickou výstroj, s jakou chytal v NHL. Gólmani tam ty věci mění několikrát za sezonu. Nevidím tam vůbec problém. Bavili jsme se o tom. Dnešní výzbroj je lehčí, pevnější, ale méně vydrží, takže to gólman mění vícekrát za sezonu, než jsme ji měnili my," objasnil.

Nejen hlavní kouč Kari Jalonen, ale ani Orct nechce nikoho z gólmanů označit za jasně danou jedničku. „Samozřejmě tam nějaký předpoklad je, ale jak mě znáte, nemám moc rád tohle určování rolí. Nějaký předpoklad máme a je na gólmanech, aby ho potvrdili," vysvětlil Orct a přiblížil i celý proces výběru brankáře do sestavy v početném trenérském štábu.

„Je to naprosto jednoduché. Já přinesu nějaký návrh, který dám k diskusi, každý se k tomu vyjádří a podle toho se dohodneme. Poslední slovo při určení sestavy má samozřejmě Kari Jalonen, ale vesměs respektuje výsledek debaty mezi trenéry.