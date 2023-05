První senzační příběh má už v neděli světový šampionát za sebou. Lotyšsko přetlačilo boji o bronz USA. "Je to nádherný příběh," neskrývá nadšení Duda. Klíčovým mužem bitvy o bronz byl Rubins, autor dvou branek, včetně té v prodloužení. "Přiletěl z farmy, dostal šanci, chytil jí za pačesy a takhle fantasticky to dopadlo," září skills kouč.

Přitom v nominaci lotyšské reprezentace byla řada hráčů z české nejvyšší soutěže. A jen dva z nich měli roli rozdílových hráčů - Balinskis a Bukarts. "Možná je to k zamyšlení směrem k Česku. Trenér dal hráčům nějakou roli, je vůči nim lidský, bral hráče jako své partnery a dokázal z hráčů vytáhnout to, co chtěl," chválí Duda.

Sestřih utkání o 3. místo USA - LotyšskoVideo : Česká televize

Češi už jsou ze šampionátu dávno doma a oproti loňsku mohou boje o medaile sledovat jen u televizních obrazovek. „Na medaile opravdu výběr nemáme," hlásil Duda už v průběhu základní skupiny šampionátu a jeho slova se nakonec potvrdila. Do boje o zlato se tak dostala Kanada a Německo.

"Reprezentace je výkladní skříní českého hokeje. Problém tu je od mládeže a žáčků a reprezentace je nějakým odrazem. A bude hůř. Dva hráči vypadnou a další je nedokážou zastoupit, ve výsledku pak jedeme domů. Mně ten herní projev českého týmu nebavil," hodnotí s odstupem Duda.

Na přetřes přišla otázka pokračování Kariho Jalonena u českého týmu. "Dostává nějaký plat, který mu nezávidím, ale on za to musí něco českému hokeji vracet. A my jsme v nominaci neměli mladé hráče," tvrdí Duda. "Pokud je ve výběru nemáme, musíme zapomenout na to, že budeme jezdit na MS pro medaile a bude Česku stačit postup mezi nejlepších osm celků."

Sestřih semifinále MS USA - NěmeckoVideo : Česká televize

"Kdyby loni nepřijel Pastrňák, tak to mohlo být podobné i loni. Pasta to celé rozsvítil. My musíme pracovat na tom, abychom měli rozdílové hráče. Talentů máme hodně, ale my je zabíjíme. My chceme mít sériovou výrobu. Nemůžeme mít za trenéry lidi, co neumějí bruslit," pálí ostrými bývalý hokejový útočník.

Německo rozjelo šampionát třemi porážkami o gól (Švédsko, Finsko, USA), od té chvíle ale šokuje hokejový svět. Ve vyřazovacích bojích poslali Němci ze hry rozjeté Švýcary a vstupenku do boje o zlato získali po vítězství v prodloužení nad USA. A na nohou je celé Německo, jeho reprezentace si z MS odveze medaili po sedmdesáti letech. Pokud by cinklo zlato, šlo by i o historický úspěch.