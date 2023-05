Úvodní branku finálového duelu muselo posvětit video. Kanadský kouč sáhl k výzvě, aby ověřil, že nedošlo k porušení pravidel. "To by český trenér neudělal," hlásí nejprve Duda. Když pak sudí branku uznali a Kanada šla do oslabení, přikývl. "Já bych gól také uznal. Je to tam," dodává bývalý útočník, který v bitvě o zlato věřil Německu.

Kanaďané následně přežili bez pohromy oslabení a vzápětí gólově srovnali krok. "S Němci tohle nezamává, oni jsou ze své ligy na Javory zvyklí," přesvědčuje s tím, že bitva o zlato zatím nabízí vyrovnanou hru. "Je to vyčkáváná, týmy hledají skulinky," tvrdí Duda.

"Němci se soupeře nelekli a myslím, že uvidíme podobnou hru i dále," doplňuje Martin Kézr, šéfredaktor Sport.cz. "Ve hře je každopádně hodně věcí, které jsme v podání českého týmu neviděli," dodává. V prostřední dvacetiminutovce je zápas o zlato vyrovnaný. "Bude to o jedné chybě," myslí si Duda a za chvíli už Německo vede. "Šup z jedničky a je to tam," ocení jednoduchost akce německého celku.

Foto: Pavel Golovkin, ČTK/AP John Peterka (33) a Mathias Niederberger (35) se radují z branky

Za chvíli ale opět zámořský tým vymazal gólové manko. "Zužitkovali tlak, když od Němců dostali šanci zahrát si přesilovku," myslí si zkušený novinář a zdůrazňuje, že se utkání o zlato víc a víc blíž tomu, že duel nebude rozhodnutý po šedesáti minutách.

Jenže na startu třetí dvacetiminutovky udeřila Kanada a šla poprvé ve finále do vedení. "Podívej se, střela, dorážka. Jdou tam jako supi, čekají na kořist. Takové góly Češi nedávají," konstatuje Duda.

Sestřih utkání o 3. místo USA - LotyšskoVideo : Česká televize

A když Kanada za chvíli přidá další gól, vypadá to, že se v zámoří bude slavit zlato. "Tohle je konec německých nadějí, tohle už nezvrátí. Už ve druhé třetině trochu uvadali," konstatuje s tím, že se ukázal jako špatný tipér. Výsledek 4:2 trefil, jen si myslel, že historické zlato budou slavit Němci.

Do odkryté klece pak ještě Kanada pojistí náskok trefou do odkryté klece. A zámořský tým tak může slavit zlaté medaile po výhře 5:2. "Obrovský kredit pro Kanadu, která postavila déčkový tým, ale ti hráči se rvali o vítězství. Oni jsou tak vychovávaní. Němci mi také přišli unavení," konstatuje bývalý hokejista Duda. "Kanada hrála týmově a slaví zlato. Němci jsou asi zklamaní, ale má historické stříbro a Lotyši bronz. Ti zklamaní už jsou přece dávno doma," doplňuje Martin Kézr.

Foto: Pavel Golovkin, ČTK/AP Hokejisté Kanady se radují z vyrovnávací branky

První senzační příběh má už v neděli světový šampionát za sebou. Lotyšsko přetlačilo boji o bronz USA. "Je to nádherný příběh," neskrývá nadšení Duda. Klíčovým mužem bitvy o bronz byl Rubins, autor dvou branek, včetně té v prodloužení. "Přiletěl z farmy, dostal šanci, chytil jí za pačesy a takhle fantasticky to dopadlo," září skills kouč.

Přitom v nominaci lotyšské reprezentace byla řada hráčů z české nejvyšší soutěže. A jen dva z nich měli roli rozdílových hráčů - Balinskis a Bukarts. "Možná je to k zamyšlení směrem k Česku. Trenér dal hráčům nějakou roli, je vůči nim lidský, bral hráče jako své partnery a dokázal z hráčů vytáhnout to, co chtěl," chválí Duda

Češi už jsou ze šampionátu dávno doma a oproti loňsku mohou boje o medaile sledovat jen u televizních obrazovek. „Na medaile opravdu výběr nemáme," hlásil Duda už v průběhu základní skupiny šampionátu a jeho slova se nakonec potvrdila. Do boje o zlato se tak dostala Kanada a Německo.

"Reprezentace je výkladní skříní českého hokeje. Problém tu je od mládeže a žáčků a reprezentace je nějakým odrazem. A bude hůř. Dva hráči vypadnou a další je nedokážou zastoupit, ve výsledku pak jedeme domů. Mně ten herní projev českého týmu nebavil," hodnotí s odstupem Duda.

Na přetřes přišla otázka pokračování Kariho Jalonena u českého týmu. "Dostává nějaký plat, který mu nezávidím, ale on za to musí něco českému hokeji vracet. A my jsme v nominaci neměli mladé hráče," tvrdí Duda. "Pokud je ve výběru nemáme, musíme zapomenout na to, že budeme jezdit na MS pro medaile a bude Česku stačit postup mezi nejlepších osm celků."

Sestřih semifinále MS USA - NěmeckoVideo : Česká televize

"Kdyby loni nepřijel Pastrňák, tak to mohlo být podobné i loni. Pasta to celé rozsvítil. My musíme pracovat na tom, abychom měli rozdílové hráče. Talentů máme hodně, ale my je zabíjíme. My chceme mít sériovou výrobu. Nemůžeme mít za trenéry lidi, co neumějí bruslit," pálí ostrými bývalý hokejový útočník.

Německo rozjelo šampionát třemi porážkami o gól (Švédsko, Finsko, USA), od té chvíle ale šokuje hokejový svět. Ve vyřazovacích bojích poslali Němci ze hry rozjeté Švýcary a vstupenku do boje o zlato získali po vítězství v prodloužení nad USA. A na nohou je celé Německo, jeho reprezentace si z MS odveze medaili po sedmdesáti letech. Pokud by cinklo zlato, šlo by i o historický úspěch.