První úkol v podobě postupu mezi nejlepší osmičku MS už Češi splnili. V utkání proti USA jim k tomu stačil jediný gól. Paráda v podání Matěje Blümela potěšila experty i fanoušky, stejně jako skvělý výkon gólmana Karla Vejmelky. „Matěj je hráč, který je zajímavý z pohledu budoucnosti. Zpáteční lístek do Pardubic už nebude potřebovat," chválil Duda.

Duda neskrýval, že by byl spokojenější, kdyby byli svěřenci Kariho Jalonena produktivnější. „Moje srdce pláče, ale pokud by se vyhrálo i nad Finskem 1:0 a nakonec Česko mělo placku, tak to beru," naznačil bývalý útočník, že i v roli experta je pro něj na prvním místě týmový úspěch.