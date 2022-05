Češi získali na mistrovství světa medaili naposledy před deseti lety. Po sobotní porážce 1:6 s Kanadou už mají jistotu, že zlato ani stříbro se svěřencům finského kouče Kariho Jalonena po návratu ze šampionátu na krku houpat nebude. Ale i bronz by Čechům po dlouhé pauze náramně slušel a fanoušci i experti by jej jistě dokázali ocenit.

„Kluci, zapomenout na sobotu, vymazat ji z hlavy. Medaile je hodně blízko," velel ze studia Sport.cz Radek Duda. „Byl by obrovský hřích si tu medaili nevzít, když už odvedli takovou práci, ať už kluci, nebo trenéři. I celá veřejnost se těší, my chceme medaile. Víme, kde je problém, ale prostě chceme medaili," burcoval.

Z každého gesta i slova bylo znát, jak českému celku přeje úspěch. „Zápas s Finy stál Američany spoustu sil. Mají sice o pár hodin víc na regeneraci, ale byla by obrovská škoda a dá se říct i ztráta, že při neúčasti Ruska, nevzít si bronzové medaile z mistrovství světa," měl jasno Duda.

Češi prohráli své semifinále 1:6, Američané podlehli domácímu výběru Suomi těsně 3:4. Co je podle expertů horší pro psychiku? „Když prohraju o gól, nebo třeba v prodloužení, tak vím, že jsem v tom utkání byl a zápas rozhodla jedna malá chyba. Pokud prohrajete 1:6, tak je jasné, že jsem v tom zápase moc nebyl a moc sebevědomí mi to nepřináší," vytušil výhodu na straně zámořského soupeře Jakub Koreis, další z expertů v pořadu Příklep extra na Sport.cz.

Koreis natvrdo pojmenoval i důvody, proč by českému týmu mohl nakonec přistát v medailové sbírce bronz. „Amerika není úplně TOP mužstvo tohoto mistrovství, navíc je výrazně oslabená v obraně. Kluci by se měli pokusit zapomenout na Kanadu, hodit to utkání za sebe, protože větší šance nemusí dlouhou dobu přijít," konstatoval Koreis.