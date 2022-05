Proti Finsku budou hokejistům chybět dva beci ze základní sestavy. Do hry půjde Jiříček

Vítězná sestava se prý nemění, ale... Trenéři hokejové reprezentace i po vydařeném zápase se Spojenými státy musí vzhledem ke zdravotnímu stavu hráčů udělat do závěrečného duelu základní skupiny s Finskem několik změn. Týká se to obránců, kterých tentokrát nastoupí jen šest včetně Davida Jiříčka. Ten poslední duely proseděl na tribuně, tudíž nenastoupí dva obránci ze základní sestavy. Uvedl to asistent trenéra Libor Zábranský v úterý dopoledne při setkání s novináři.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu USA - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

