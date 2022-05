V případě porážky Švédska s Lotyšskem můžou Češi při výhře nad Suomi ještě celou skupinu ovládnout, což je pro ně také jediný způsob, jak se pro čtvrtfinále vyhnout stěhování do Helsinek. Finové mají jako domácí tým za všech okolností zajištěn čtvrtfinálový zápas na ledě v Tampere bez ohledu na své umístění, takže vedle nich setrvá pouze první tým konečného pořadí skupiny B.

Klopýtnutí Švédů by skutečně bylo senzací, reálnější se pro českou reprezentaci jeví přímý boj o druhé místo s Finy. K jeho obsazení ale potřebuje národní tým vyhrát za tři body, tedy už po šedesáti minutách. V tom případě by mohl hrát čtvrtfinále třeba proti Německu nebo Dánsku, jenže hrozí i Kanada.

Na 99 procent ale Češi, až půjdou v úterý večer na led, už budou vědět, na koho narazí v případě vítězství či porážky, ale nelze předpokládat, že by došlo k vybírání soupeře.

Šanci na postup do čtvrtfinále stále živí i Slovensko, jenže muselo by v úterý porazit právě Dány za tři body, aby na jejich úkor postoupilo. A ještě doufat, že Kanada uhraje alespoň bod proti Francouzům. Na česko-slovenský duel ve čtvrtfinále by došlo jedině při postupu národního týmu z prvního místa, což zní trochu jako utopie.