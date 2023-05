„Dal jsem si dva tři dny volno, užil jsem si rodinu a pak jsem začal trénovat na novou sezonu. Trošku jsem měl ale v hlavě, že by se mohlo stát něco s ohledem na MS, tak jsem se udržoval v tréninku i kvůli šampionátu. Chtěl jsem být připravený na obě varianty," řekl po příjezdu do Rigy Lenc, jenž v rámci tréninku chodil do posilovny a na ledě se připravoval s extraligovým Libercem.

„Dostával jsem informace od vedení nároďáku, jak se vyvíjí situace ohledně zraněných kluků (Sedláka s Chytilem). Chvilku to vypadalo nadějně a i já jsem si jako všichni přál, aby se uzdravili, protože ti kluky potřebujeme. Jenže bohužel... Ve čtvrtek jsem dostal zprávu, abych měl zabalené věci a byl v pohotovosti, protože to opravdu vypadá na můj páteční přílet," dodal Lenc.

„Radan velmi dobře bruslí, dá se použít v podstatě kdekoliv. Je výhoda, že byl s námi. Systém zná. Radim to velmi rychle navnímá. Znám ho víc z Brna, je to vysoký hráč, velmi dobře bruslí a má velký dosah hokejkou. Dá se použít na všech postech, tak by to na centru mohlo fungovat. Radan byl s kluky v kontaktu a chodil na led, Radim hrál, byl v zápasovém procesu," prohlásil na adresu 31letého útočníka asistent trenéra Libor Zábranský.