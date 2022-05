V prostřední části hry ale vrátil dvoubrankový náskok favoritovi Nordström, který doklepl puk do prázdné branky po střele Bromého. Švédové pak už dovedli zápas do vítězného konce.

Dánsko začalo svou kanonádu už po 123 sekundách hry, kdy Šutova v kazašské brance překonal pohotově dorážející Bjorkstrand. V čase 4:51 už to bylo 3:0 a Kazachstán se marně snažil zastavit rozjetého soka. Nepomohlo však ani střídání brankářů.

Hokejisté Švýcarska potvrzovali roli favorita v zápase proti Itálii od úvodních sekund, když je do vedení poslal už po 49 vteřinách hry Malgin. Do konce úvodní části se prosadili ještě Thurkauf a Ambuhl a helvétský kříž tak praktiky po první třetině rozhodl o svém triumfu. Ve druhé třetině přidal svůj druhý gól Thurkauf a favorit vedl po 40 minutách už čtyřbrankovým rozdílem. Itálie se dočkala v závěrečné části aspoň čestného úspěchu, kdy se prosadil Glira. Pátý gól Švýcarů přidal Hischier, na konečných 2:5 uzavřel skóre Hannoun.

Český tým se první třetinou utkání proti Velké Británii protrápil, když se prakticky nedostal do žádné vyložené šance. Mnohem lépe vstoupili svěřenci Kariho Jalonena do prostřední části, když se prosadil v 28. minutě Blümel. Krátce po polovině zápasu mohl zvýšit z trestného střílení Červenka, ale trefil jen obě tyčky Bownsovy branky. Favorita však uklidnil hned o devět sekund později Flek, který tečoval Ščotkovo nahození a zvýšil v 33. minutě na dvoubrankový rozdíl. Závěrečná část se nesla jednoznačně v režii českého týmu. Jiříček, Černoch a znovu Blümel zajistili vedení už 5:0, Dostálovi pak zkazil čisté konto v 51. minutě Lake, který snížil na konečných 1:5.

Po opatrné úvodní třetině zápasu mezi Slovenskem a Německem se jako první dostal ke slovu německý tým, když po 94 sekundách druhé části poprvé prostřelil Rybára Plachta. A pro bronzové medailisty z olympijských her v Pekingu bylo ještě hůře o pět minut později, kdy na dvoubrankový rozdíl zvyšoval Pfoederl. Svěřence kanadského kouče Ramsaye vrátil do hry krátce po polovině utkání Pospíšil, který snížil na jednobrankový rozdíl. Vyrovnat už však slovenský tým nedokázal a po páteční výhře nad Francií si připsal první porážku.

Finští hokejisté po úvodní bezproblémové výhře nad Norskem nevstoupili do svého druhého zápasu na domácím MS dobře. Lotyše poslal do vedení v 9. minutě Balcers a outsider šel do překvapivého vedení. Domácí fanoušci se vyrovnání dočkali až v polovině zápasu, kdy srovnal účty z přesilové hry Manninen. Favorit se nakonec přeci jen dočkal očekávané druhé výhry. V 58. minutě využil opět výhody jednoho muže v poli Granlund a rozhodl o výhře Finska 2:1.