Riga (od našich zpravodajů) - „S ohledem na šrumec na silnicích nám policejní eskorta ušetřila minimálně deset minut," míní obránce David Němeček. Ještě náročnější jsou dny, kdy se hráči připravují v tréninkové hale Daugava. Z hotelu musí do hlavní haly, kde se převléknou do výstroje a s bruslemi v rukách nasednou do autobusu, který je převeze do Daugavy. Vyjde to na zhruba 40 minut.

„Neustálé přejíždění je na prd. Byl by ještě větší opruz, kdybychom měli k dispozici dálkový autobus. Nás ale vybavili kloubovým z městské hromadné dopravy, v němž máme mnohem víc místa. Je to komfortnější, ale k ideálu to má daleko," uvědomuje si 27letý zadák Sparty.

🇨🇿 Čeští hokejisté se chystají na natáčení krátkých gólových oslav pouštěných po vstřelených brankách. pic.twitter.com/MtmhJ0FhCx — Sport.cz (@sportcz) May 10, 2023

Na situaci se snaží najít pozitiva. „Než jsme ve výstroji dojeli, byl jsem zpocený, jako bych už měl po tréninku. Aspoň to člověka trochu zahřeje a nejde na led studený," směje se Němeček.

Z Areny Riga pro 10 tisíc fanoušků je nadšený. „Vypadá parádně a je moderní. I zázemí je velice slušné na to, že v ní bude poskládaných osm mužstev," pochvaluje si Němeček.

Pokoj obývá s útočníkem Tomáškem, přesně jak jsou zvyklí ze Sparty. „V reprezentaci takhle spolu jedeme už pátý týden. V televizi jsme si zapnuli Ligu mistrů. Sice nejsem moc velký fotbalový fanoušek, ale odmalička fandím Realu, tak snad udělá finále," říká Němeček.

🏒 Čeští hokejisté poprvé trénují v Areně Riga, v níž budou hrát na MS zápasy základní skupiny. pic.twitter.com/IEBhVBEgkS — Sport.cz (@sportcz) May 10, 2023

Atmosféra mistrovství světa, kterou zažívá poprvé v kariéře, už na něj dýchla. „Čekám, že před pátečním prvním zápasem se Slovenskem na mě dolehne zdravá nervozita. A určitě v našem týmu nebudu jediný," soudí plzeňský rodák.

„Každý zápas za nároďák totiž beru jako ohromnou čest. O to víc, když jde o mistrovství světa. Po dvou střídáních to ale ze mě spadne," míní Němeček, který do té doby plánuje vyrazit i do města. Zvlášť když v Rize v těchto dnech panují teploty okolo dvaceti stupňů a je jasno.