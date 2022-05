Tampere (Od našeho zpravodaje) - Jednogólový náskok, který Češi udrželi až do samotného závěru, se zrodil už v osmé minutě. Hynek Zohorna zblokoval ránu amerického obránce a pak šikovně posunul puk na rozjetého Matěje Blümela, jenž si při nájezdu počínal jako ostřílený mazák a ne jako „vyjukaný" 21letý jinoch. Už na začátku mistrovství mluvil pro Sport.cz o svém snu jít do NHL a lze očekávat, že svými výkony ve Finsku zámořské skauty hodně zaujal.

"Vyhráli jsme 1:0, ale mohli jsme dát i víc gólů. Hráli jsme dobře do obrany, jen to tam nenapadalo. Odvedli jsme dobrou práci. To, co jsme si řekli v kabině, jsme hráli. Ale zítra je zase nový den a nový zápas," řekl útočník David Krejčí. "I proti Finům musíme ukázat stoprocentní výkon, ať jdeme do čtvrtfinále dobře naladění a jedeme na stejné vlně."