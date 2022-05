Tampere (od našeho zpravodaje) - Jen půlminuty poté, co z trestné vyskočil na led, se za katr naštvaně vracel znovu. Michal Kempný se ve vyhroceném závěru utkání s Norskem proměnil ve zlého muže, byť on sám říkal, že v tom byl nevinně. "Ale asi jsem si měl hlídat emoce.

Byla ve vás bojovná nálada?

Byla. Bojuji každý zápas naplno, co to jde. Ale první vyloučení bylo za vysokou hokejku, která byla absolutně nechtěná. Já jsem chtěl soupeři nadzvednout hůl, ale trefil jsem ho do obličeje. Puk přitom ještě nebyl vhozený do hry. Bylo to nevinné. A potom ten souboj. Já nevím... Asi jsem mohl trochu ubrat a hlídat si emoce.

Měl jste být klidnější?

Nechtěl jsem oslabit tým. Nechci se moc vyjadřovat, jak jsem to viděl já. Ale on šel do souboje první a neustál ho. To, že jsem dostal dvě minuty a on nic, tak s tím nic neudělám.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Michal Kempný na MS.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Nebyla to i odveta za předchozí tvrdý zákrok na Matěje Blümela?

I když jsem byl u toho blízko, tak jsem ten zákrok úplně neviděl, protože jsem čekal nahrávku. Byl to asi tvrdý hit a já doufám, že Bluma je v pořádku. My jsme chtěli hrát důrazně celý zápas. A tak tam bylo pár ostřejších zápasů.

Jak jste viděl zápas?

Z naší strany druhá třetina nebyla dobrá. Tam trefili nějaké tyčky. Norové se snažili bruslit, napadat nás, nahazovali nám puky do obranného pásma. A šli po nás. Já s tím určitě problém nemám. Já to mám rád, když týmy hrají důrazně. I ostatní kluci to mají stejně.

To hlavní jste ale splnili, že?

Je to pro nás povinná výhra, chtěli jsme za každou cenu zvítězit. Teď přijdou těžší zápasy a přijdou týmy, se kterými chceme hrát. A přijde to, proč hrajeme hokej. Budeme se snažit připravit do čtvrtfinále, jak nejlépe můžeme, abychom byli s výkony spokojení.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce Michal Kempný před odletem na MS.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jak vám v páru sedí souhra s Filipem Hronkem?

Je to s ním super. Vyhovíme si, snažíme se mluvit o určitých situacích, které jsme mohli udělat lépe. Většinu času hrajeme za první lajnou, což je radost. Ale zároveň jsem rád, že nás Libor (Zábranský) točí, že hrajeme s každým vlevo i vpravo, že se připravujeme na různé situace, které nastanou.

Dohnal jste zápasové manko?