V nástupu do druhé třetiny vymetl Freibergs ranou od modré čáry - i díky zakrytému výhledu gólmana Van Pottelberghea - horní roh branky a slavil první gól na MS v kariéře. Rihards Bukarts byl na hranici brankoviště tísněn Martim, Švýcaři sáhli kvůli jeho kontaktu s brankářem k trenérské výzvě, ale gól potvrdila i kontrola sudích u videa.

Lotyši pak nevyužili více než půlminutovou přesilovku pět na tři a muselo je to mrzet o to více, když v 27. minutě zamířil přesně záhy po buly Fiala. Uběhlo jen 32 sekund a Lotyšům vrátil těsný náskok Abols, přestože mu kotouč při snaze o zakončení zblízka sklouzl z hole. Další rychlou odpověď měl brzy poté na hokejce švýcarský kapitán Haas, blafák do bekhendu ale Šilovs skvěle vykryl.