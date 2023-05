Skupina pro Čechy na domácím šampionátu: Finsko, Švýcarsko, nově i Kanada. Pořadatelé chtěli mistry světa v Praze

Pořadatelé mají vždy možnost jedné výměny a pro šampionát 2024 tak nakonec učinili, když z pražské skupiny přesunuli USA do té ostravské. Opačným směrem putují úřadující mistři světa Kanaďané. Výměnu musí do 14 dnů schválit všechny zainteresované strany.

„Až do posledního zápasu letošního MS jsme nevěděli přesné složení skupin. To rozhodl v Tampere až zápas o zlato. Jako pořadatel disponujeme možností jedné změny. Prioritou číslo jedna pro nás bylo umístění českého týmu do Prahy a Slovenska do Ostravy. V tomto směru nám ranking přinesl štěstí a nemuseli jsme tuto výměnu řešit. Proto jsme se mohli zaměřit na naši druhou prioritu – účast kanadského týmu v Praze a zámořského týmu v Ostravě," vysvětluje generální sekretář Českého hokeje Jan Černý.