Riga (od našeho zpravodaje) - „Jak se máte?" zdravil před dopoledním rozbruslením týmu české novináře asistent trenéra Libor Zábranský, než pokračoval. „Rád bych řekl, že my se máme výborně, ale kvůli zraněním je to jen na půl. Radost z dvou výher a povedeného vstupu do turnaje nám kalí zranění. Je to špatné, ani jeden z Filipů dneska hrát nebude," pokrčil rameny.

„Filip Chytil v neděli večer prošel vyšetřeními a bylo věcí lékařů, jak v jeho případě rozhodnou. Dneska určitě hrát nebude, stejně jako Filip Chlapík," prohlásil Zábranský s tím, že v současnou chvíli nedokáže odhadnout, jak dlouhou absenci si vyžádá Chytilovo zranění, kdy obránce Butěnko při výhozu puku trefil hůl českeho centra, od níž se mu kotouč odrazil do obličeje.

„Nechtěl bych mluvit za našeho pana doktora, ale informace z rána jsou takové, že uvidíme, jak budou oba kluci vypadat v úterý, jestli se jejich stav bude zlepšovat. Teď to nevím," musel přiznat Zábranský.

„Vyražené zuby sice Chýťa nemá, ale je to bolestivé. Kdyby nebylo, tak dneska určitě hraje," řekl Zábranský s tím, že do sestavy se vrátí v neděli absentující Ondřej Beránek, aby národní tým mohl točit kompletní čtyři útoky.

„Jinou možnost ani nemáme. Komplikace to samozřejmě je, vždyť Filip je náš elitní centr a chybět nám rozhodně bude. Doktoři a fyzioterapeuti se o zraněné perfektně starají a dělají, co můžou. Doufám, že Chýťa bude mimo jen pro dnešek, ale to nevíme," přeje si Zábranský a nechtěl potvrdit, jestli Chytilovo místo v první řadě mezi Červenkou a Kubalíkem zaujme produktivní Sedlák.

„Nechci být nezdvořilý, sestavu ale říkat nebudu. To platí i o brankáři," neprozradil Zábranský, jestli poprvé na tomto šampionátu nastoupí Vejmelka, nebo druhou šanci dostane někdo z dua Hrubec - Langhamer.

A tak aspoň malým pozitivem je, že útočníci Smejkal s Černochem, kteří rovněž bojovali či bojují se zraněními, jsou schopni jít do akce. „Je to hokej, zranění přicházejí a tak to musíme brát. S tím se nedá bojovat. Kluci do všeho jdou naplno a co se stalo Filipu Chytilovi nebo před ním Jirkovi Smejkalovi (po zásahu hokejky Jiřího Černocha má zlomenou čelist a hraje s celoobličejovým krytem), jsou to nešťastné zákroky, kdy tam hokejky létaly," řekl Zábranský.

Dopoledního dobrovolného rozbruslení před bitvou s domácími Lotyši se zúčastnili brankáři Vejmelka, Hrubec, obránci Zbořil, Košťálek a útočníci Černoch, Kaut, Beránek a Voženílek. A trenéři vědí, že večer půjde o náročnou šichtu i s ohledem na frenetické domácí publikum.