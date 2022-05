Loučící se prezident svazu Král: S medailí se mi končí báječně. Co vzkázal svým kritikům?

Poděkoval hráčům za úspěšný turnaj a celému realizačnímu týmu za práci, kterou pro tým odvádí. "Ve třetí třetině v zápase proti Američanům se v týmu objevilo něco, co jsem obdivoval vždy na Kanaďanech," uvedl k senzačnímu obratu Čechů v zápase o bronz.

„Díky Petrovi, kterému jsem zrovna nedávno říkal, že za tu dobu, co je ve funkci, trochu zešedivěl, ale pořád je to fešák a manekýn. Jsem rád, že to teď završil medailí, " dodal se smíchem Král na adresu generálního manažera týmu Petra Nedvěda.