Obránce Washingtonu do té doby nastupoval v první švédské obranné dvojici a byl jedním ze sedmi beků na soupisce týmu. Zřejmě i proto byl okamžitě povolán další hráč do defenzivy. Sandin však nebyl ze soupisky vyřazen, Švédové jeho zranění označili jako "day to day" značící, že se ještě může vrátit do hry.