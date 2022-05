Fotogalerie +4

Tampere (od našeho zpravodaje) - Mimochodem ve stejný den i rok se narodil rovněž další lídr reprezentace, útočník David Pastrňák.

Výsledek 1:0 se zdá být z pohledu gólmana ideálním, ne?

To ano. Kdyby to takhle bylo další čtyři zápasy, zlobit se samozřejmě nebudeme.

Nadřel jste se na čisté konto hodně?

Cítil jsem se dobře, kluci mi hodně pomáhali. Přede mnou blokovali dorážející hráče, čistili prostor, což všechno byla velká součást našeho výkonu. Díky tomu Amerika nějaké vyložené šance neměla a já si tam posbíral, co jsem měl. Víc gólů by nám samozřejmě prospělo, ale za tohle musíme být rádi.

Byl kouč Kari Jalonen v tradičním pozápasovém hodnocení spokojený s obranným projevem?

V krátkosti za zápas poděkoval, že jsme hráli, jak jsme měli. Říkal, že to jsou super tři body a dobré vítězství. Krátké hodnocení, ale výstižné.

Jakou cenu má pro vás nula?

Je to velký den. První moje nula na mistrovství světa, takže má pro mě velkou váhu. Je to speciální. Určitě mě teď o něco obere pokladní, ale ještě vůbec nevím, za kolik to bude. Ani mobil jsem ještě v ruce neměl, ale nějaké gratulace tam asi budou.

Tušíte, jestli budete chytat i v úterý proti Finsku?

To zatím nevím, tohle je na trenérech. A co řeknou oni, budu respektovat. Vybírat si nehodlám. Ale na ten zápas se těším. Bude vyprodáno a chceme zase vyhrát.

Útočník Matěj Blümel rozhodl gólem zápas s USAVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Hráči říkali, že očekávali, že Američané budou v utkání provokovat. Poznal jste to i vy v brance?

Jak to kluci přede mnou čistili, nic jsem řešit nemusel. Poradili si s nimi, já žádnou krizovou situaci neměl. Takhle by to mělo vypadat. Já se snažím koncentrovat na každou situaci, tím spíš, když je výsledek takhle vyrovnaný.

PŘÍKLEP EXTRA - hokejové studio Sport.cz tentokrát s Radkem Dudou a Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

Má vůbec brankář čas "kochat se", jak válí Pastrňák s Krejčím?

Když udělají hezký moment, taky mě to trkne. Ale nestačím si to užít jako normální fanoušek. Pro mě je to něco, co musím rychle vstřebat a tolik nad tím nepřemýšlet. Vím, že lidi si to užijí, ale já se musím soustředit dál.

Byl to ze strany týmu jasný vzkaz směrem k play off?

Asi ano. Toto byl od nás play off hokej. S Amerikou to byla dobrá zkouška, abychom dokázali hrát takto i další zápasy. Ale každé utkání je tady trochu jiné, s USA to byl jiný styl hokeje. Předtím jsme měli papírově lehčí soupeře, teď přišel těžší.

Sledujete i druhou skupinu, jak se vyvíjí a na koho byste mohli narazit ve čtvrtečním čtvrtfinále?