„Na tom turnaji jsme hráli dobře, došli jsme až do finále, jenže v něm přišla zdrcující porážka. Nestačili jsme se divit,“ vzpomíná Antipin utkání před vyprodanou O2 arenou, v němž výběr Javorového listu dominoval, a nakonec slavil zlato po drtivém vítězství 6:1.

Zlato ale Rusové nezískali, navíc se z Prahy vraceli s ostudou, když po konci finále zamířili z ledu do kabiny ještě před odehráním kanadské hymny, čímž nevyjádřili sportovní úctu vítěznému protivníkovi.

„Musím jednoznačně odmítnout, že se mělo jednat o nějaký protest nebo něco podobného. Po skončení zápasu jsme si s Kanaďany potřásli rukama, vyjádřili jim svou úctu. Obdrželi jsme stříbrné medaile, vyslechli si projevy. V ten moment se otevřela vrátka vedoucí do prostoru, kde se dávají rozhovory novinářům. Pochopili jsme to jako signál, že naše účast na ledě je u konce a zbytek ceremoniálu patří mistrům. Proto jsme se vydali za zástupci tisku,“ říkal bezprostředně po utkání kapitán Ilja Kovalčuk.

Právě on zavelel k předčasnému odchodu do šatny. Navzdory tomu zůstalo na ledě osm ruských hráčů včetně Ovečkina s Malkinem, jenže i oni nakonec po dalším Kovalčukově apelu zamířili do kabiny.