Stačí pohledět na počet střel, který v poměru 45:11 pro Čechy poměrně výstižně vystihuuje dění na brněnském ledě. Nicméně Rakušané šli po ojedinělém úniku do vedení a rázem se jim oproti čtvrtečním strastem lépe dýchalo. „Ve Vídni nám to napadalo a vedli jsme 6:0 po dvou třetinách. Pak už je to pro ten druhý tým těžké. Dnes to byl vyrovnaný zápas a pro nás je super, že jsme hráli až do úplného konce, protože je to něco jiného, než když vedete o šest gólů," popisoval Chlapík. „V této fázi je důležitější předvedená hra a my si šance vytvářeli. Hráli jsme pořád aktivně a nijak z toho nebláznili," říkal Sedlák.