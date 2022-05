Šest let působíte v zámoří, tak jakým týmem Kanada je?

Mají tady jako obvykle dobrý a zkušený tým. V něm pár individualit, které skvěle hrají v NHL. Že otočili ve čtvrtfinále proti Švédsku ze stavu 0:3, hovoří za vše. Je to ukázka, že se nevzdávají a bojují až do konce. Ale to my taky. Moc se na to těšíme, bude to skvělý zápas a přesně na takové jsme čekali celý turnaj.

Před jakými hráči byste nejvíce varoval?

Nechci si dávat na někoho speciální pozor. Známe hráče, které v týmu mají a já sám jsem v minulosti proti nim hrával každý zápas. Často jsem se setkával třeba s Barzalem z Islanders. Dobře bruslí, je šikovný na puku a je to jeden z hráčů, kterému to budeme chtít znepříjemnit. Kanada ale není jen o něm, protože jeden hráč nikdy nevyhrál celý turnaj. Víme, jaký styl má Kanada, připravíme se na ni jako celek. Ale budeme se soustředit sami na sebe. Chceme dobře vstoupit do zápasu a bude to o nás.

Nejen vy na turnaji opakujete, že se chcete soustředit na svou hru. V čem je tedy její síla?

Týmový duch, bojovnost, obětovat se jeden pro druhého. Skákat po hlavě do střel, stejně jako jsme hráli proti Německu. Všichni jste cítili, jaký chtíč jsme jako tým v celém zápase měli. A ten vyhrává turnaje. V šatně máme spoustu kluků, kteří ví, co to obnáší, abyste něco vyhráli. Zkušenosti jsou na naší straně. Na play off se tým určitým způsobem připravuje celou základní skupinu a v něm je to často o jediném zápase, někdy i o štěstí.

Foto: Vesa Moilanen, ČTK/AP V souboji u mantinelu Fin Mikael Granlund (vlevo) a český zadák Michal Kempný.Foto : Vesa Moilanen, ČTK/AP

Takže bude to z vaší strany o pečlivé defenzívě?

My se snažíme eliminovat šance, ze kterých padá nejvíce gólů a ty vznikají v předbrankovém prostoru. Musíme si hlídat hokejky na dorážky, blokovat střely a co nejvíce pomoct Karlovi (Vejmelkovi) v bráně. Chceme ale i co nejvíc hrát na puku a vytvářet si šance v útočném pásmu.

Sám jste zmínil, že jste proti mnoha hráčům v minulosti pravidelně hrával. Poslední dvě sezony jste ale vinou zranění i formy odehrál v NHL jen 15 zápasů. Berete zápas proti Kanadě osobně?

Já si nepotřebuji nic dokazovat. Vím, že můžu jejich hráče bránit. Posledních šest let jsem v NHL a určitě si nepotřebuji nic dokazovat, jestli proti někomu mohu hrát, nebo ne. Nechci znít namyšleně, ale soustředím se na svou a hru svého týmu. Každý v týmu máme roli, víme, co máme dělat a čeho se máme držet. Pokud se tomu nepodřídíme všichni, tak fungovat nebude.

Medailový víkend vždycky probudí hokejový národ. Cítíte ohlasy z Česka?

Pozorujeme zvýšený zájem. Všichni u nás doma fandí, drží nám palce a za to jsme rádi. Víme, že lidi mají v Česku hokej rádi. My uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní a zase doma probudili hokejový blázinec. Je to důležité pro naše děti, pro náš český hokej.

Úspěch přivede děti k hokeji?