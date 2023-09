Na ledě to vřelo. Byli jsme šťastnější, komentoval řežbu s Kladnem kouč Olomouce

„Na první zápas byli všichni natěšení, nahecovaní. Myslím, že to, co se na ledě dělo, k tomu patří. Bylo to zkrátka o bojovnosti a my byli šťastnější,“ prohlásil kouč Kohoutů Jan Tomajko. Zároveň odmítl, že by si aktéři zápasu vyřizovali účty z předchozích duelů. „Nevím, zda to někdo v sobě nosil osm měsíců… Šarvátky před gólmany, to se stává,“ reagoval s úsměvem kladenský lodivod Otakar Vejvoda.

Jako první se hrubým zákrokem na Kunce před vlastní bránou prezentoval ve 13. minutě Dotchin a fanoušci Hanáků se už po pěti sekundách radovali. Jenže předčasně. Sudí se šli podívat na video a gól Knotka neuznali, neboť puk do sítě dopravil kopnutím.

Necelé dvě minuty před koncem první třetiny už ale olomoučtí fanoušci jásali oprávněně. Po rychlém brejku a s přispěním do té doby skvělého Brízgaly, dostal Macuh prvním extraligovým gólem v kariéře Kohouty do vedení. Nešťastný gólman nejprve kryl střelu Kucsery, ale poté puk holí smolně přistrčil slovinskému útočníkovi domácích a ten už měl úlohu snadnou. „Získal jsem puk na modré, dal ho na Kucseru, ten střílel, pak se to ke mně nějak odrazilo a já to dorazil,“ popsal vítěznou trefu rodák z Mariboru.

Brízgala byl smutný, ale gól si nevyčítal. „Byla to smůla. S Ticháčkem jsme to chtěli rychle vyhodit, střetli jsme se hokejkami a odrazilo se to k útočníkovi soupeře. To se bohužel stane. Nejde v takové situaci kontrolovat, kdo na puk půjde první,“ podotkl.

Krátce před odchodem do kabin se ještě do sebe pustili Plekanec a Kusko a oba museli na trestnou lavici za hrubost.

Foto: Sport.cz Olomouc - Kladno, neuznaný gól

Ve druhé třetině se hra ještě přiostřila. Nejprve šel dvakrát pykat na dvě minuty Bambula. Poprvé ve 29. minutě za nešetrné sražení vysokou holí Bláhy a poté o tři minuty později k jeho velké nevoli za hákování, kterého se ale nejspíš nedopustil. Kladno však Konráda téměř neohrozilo a na ledě se dál jiskřilo. Jarůškovi ještě tvrdý atak na Musila prošel, ale Procházka za podrážení už trestu neušel. I Kohouti však byli při početní výhodě bezzubí.

Urputný boj pokračoval i ve třetím dějství. A Kladno bylo lepší. Plekanec a Klepiš se ovšem ve velkých šancích neprosadili. Hanáky vrátilo do hry až vyloučení Strnada za hákování Bambuly. Ani oni však v koncovce nebyli úspěšní. A v 52. minutě se strhla další mela před bránou Kladna. Rozhodčí ji vyřešili dvěma pětiminutovými tresty na obou stranách a jedním dvouminutovým pro kladenského Dotchina.

Jedním z hlavních protagonistů potyčky byl střelec Macuh. „Vše skončilo, Klepiš dojel, dal mi hrazdu, já mu ji vrátil a nějak se to zvrhlo. Je to prostě hokej, já takový mám rád,“ podotkl.

Vědu z ničeho nedělal ani Brízgala. „Hrát tvrdě, v emocích, to dělá hokej hokejem. Je pak hezčí. Někdy se stane, že to někomu ujede, ale drtivá většina zákroků nebyla chtěných. Občas se snažíme, aby to soupeře bolelo, ale nikdy nemáme v úmyslu je zranit,“ konstatoval.