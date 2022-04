Nejčastější fráze extraligového hokejového finále? Bude to boj!

A aby toho nebylo málo, tak třinecký útočník Erik Hrňa pravil: "Je to finále a bude to boj až do posledního zápasu." Přičemž kapitán Sparty Michal Řepík mimo jiné řekl: "Finále nebude o ničem jiném než o bojovnosti."

V sérii proti sobě stojí dvě vyrovnaná mužstva s vynikajícími brankáři. První zápasy, po kterých je stav 1:1, se tak proměnily v šachovou partii, kdy týmy zodpovědně střeží střední pásmo. A tak právě atributem, který duel zlomí na jednu stranu, může být větší zarputilost, nevypuštění jediného detailu, potrestání sebemenší chyby.

Často to zní jako klišé, že je play off jiná soutěž. Ano, sice se dál hraje na góly, ale skutečně víc než technický um jednotlivců rozhoduje bojovnost a týmovost družstev. "Musíme vyhrávat osobní souboje. Ne jako v úterý, kdy jsme jich nevyhráli tolik, kolik bychom si představovali," míní před pátečním a sobotním pokračováním finále v Praze Varaďa.

Jak právě bojovnost, v níž se skrývají hity, osobní střety ale i kupříkladu zblokované střely, mohou být pro výhru důležité, dokazuje také hokejová statistika Radegast index. Ta ve vyřazovací části sčítá v zápasech hity, zblokované střety a +/- body jednotlivých týmů, a byť je spíše hrou pro fanoušky, tak z ní vychází, že 43 z 48 letošních duelů (90 procent) vyhrál celek, který v zápase měl navrch i v této souhrnné statistice. Ve finále je bilance zatím stoprocentní. "Jdu do každého hráče, ať je to urostlý Jurčina, nebo nějaký menší bek. To je moje práce v týmu," uvedl kupříkladu třinecký útočník Patrik Hrehorčák.

Boj je zkrátka klíč k úspěchu, protože ani v následujících zápasech se vzhledem k síle a zkušenostem defenzivy obou mančaftů nedá čekat, že by jeden tým výsledkově výrazně odskočil. "Žádné harakiri, že by se jezdilo nahoru dolů, to nebude. Pořád to bude o trpělivé hře," věští Řepík.