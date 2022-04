GLOSA: Třinec se napil vlastní medicíny. Vůbec mu nechutnala

Série se nyní přesouvá do O2 Arény, kde domácí požene 17 tisíc lidí. Ve výhodě by i díky výhře na ledě soupeře měla být Sparta, ale jestli to tak opravdu je, ukáže až třetí duel. Třinec už v této sezoně na ledě Pražanů dvakrát vyhrál a nedá se očekávat, že by první porážka v play off vyprovokovala trenéra Ocelářů Václava Varaďu k radikálním změnám v sestavě a herním projevu. Nicméně nějak obhájce trofeje zareagovat zřejmě bude muset.

K trpělivé a poctivé hře do obrany, kterou skvěle podporuje fantom play off Ondřej Kacetl, by se hodilo přihodit i trochu dravosti, kterou by mohl do hry vrátit Marko Daňo, jenž se zranil v posledním zápase semifinále na ledě Mladé Boleslavi. V Praze by slovenský útočník už mohl znovu naskočit, což by Třinec mohlo trochu probudit.