Pálí často a pálí rád. Řepík je nejčastější střelec v play off a o finále říká: Nečekejte harakiri, bude to boj

"Jsme strašně rádi, dobře jsme to odmakali a byli trpěliví. Třinec možná první dvě třetiny měl více ze hry, ale dostali jsme se z toho, neinkasovali žádný gól. Postupně jsme měli trochu navrch. Neměli jsme velikánské šance, ale hráli jsme na puku, což bylo důležité. A druhý gól nám pomohl," vyprávěl po druhém finále sparťanský kapitán Řepík.

Průběh se podobal pondělnímu utkání. Měli jste v hlavě, aby nepřišel stejný kolaps?

Říkali jsme si, že už se to nesmí opakovat. Třinec na nás ve třetí třetině nastoupil hodně aktivně, házeli to za naše beky. Párkrát nás trošičku zamkli, udělali jsme pár zakázaných uvolnění. Ale dobře jsme to odbojovali. Tohle finále nebude o ničem jiném než o bojovnosti. Tolik gólů padat nebude. Kdo to bude chtít víc, bude víc obětavý a udělá více pro tým, tak uspěje.

Projevila se tentokrát důležitost druhého gólu?

V pondělí to bylo trošičku jiné. Dali jsme gól hned na začátku, do třetí třetiny jsme to drželi a nemohli jsme přidat druhou branku, protože jsme neměli ani moc šancí. Měli jsme čtyři střely ve druhé třetině. Dnes už byl výkon o něco lepší, jsem strašně rád, že jsme to zvládli. V prvním zápase byl soupeř agresivní, udělali jsme chyby. Darovali jsme jim to našimi hrubkami. Dneska jsme je neudělali.

Statisticky jste nejčastější střelec v play off, což se u prvního gólu vyplatilo, že?

Formič (Forman) uhrál výborně souboj za bránou a hodil to před brankoviště. Vypadlo to tam, měl jsem to trošku na dlouhou hokejku, lehce jsem se natahoval a nestačil jsem puk zvednout úplně pod břevno. Kacetl to krásně chytil. Puk se ještě odrazil, už jsem to chtěl jen plácnout na bránu, ani jsem neviděl, jestli tam Kacetl je, nebo ne. Prostě jsem to hodil na bránu a on se nestačil přemístit.

U druhého gólu byl zase klíčový váš výborný přechod jeden na jednoho.

Propadl tam jejich hráč, sebral jsem to a valil. Jejich borec tam na mě bafnul, obešel jsem ho a ani jsem neviděl, že Pačes (Pavelka) valí do brány. Udělal to dobře, že mě podpořil. Pro nás to byl důležitý gól, uklidňující. Pak jsme jim toho už moc nedali. Jen na konci při přesilovce to dobře sehráli na Hrňu. Hledali ho a on to krásně propálil.

Z Třince vezete do Prahy jeden bod. Jste spokojení?

Určitě! Kdyby nám tohle někdo řekl před sérií, tak bychom to brali všemi deseti. Jsme rádi, že si ten jeden bod vezeme. Doma nás podpoří plná hala. Doufám, že odvedeme stejný ne-li lepší výkon. Uvidíme, co z toho vzejde.

Bude to i v Praze stejný boj?