80letý manažer stále udivuje NHL. Každé ráno vstává v pět a jde cvičit, prozrazuje český hokejista

Tým nad jednotlivci a tvrdá disciplína. To charakterizuje legendu mezi generálními manažery NHL. „Každé ráno vstává v pět hodin a jde cvičit i v tomhle věku, proto je tak vitální, proto má pořád ten drajv,“ líčí Patrik Eliáš v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz, když přichází řeč na Lou Lamoriella, jenž byl generálním manažerem New Jersey Devils v letech 1987-2015. Ač se zdálo, že jeho éra se chýlí ke konci, své uplatnění našel později v Torontu a nyní šéfuje New York Islanders, kteří patří k aktuálně nejlepším mužstvům Východní konference.

80letý generální manažer stále udivuje NHL. Osobní vzpomínky v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Spolupráce s Lamoriellem však nebyla vždy jednoduchá, jak vypráví Patrik Eliáš. „Samozřejmě za ty roky jsem s ním zažil spoustu pozitivního i negativního, ať už po osobní stránce mezi námi dvěma, tak celkově v týmu, ale klobouk dolů před jeho manažerskou prací," uznává legendární útočník Ďáblů. Lamoriello dovedl New Jersey ke třem vítězstvím ve Stanleyově poháru. Coby generální manažer také dostal na starost tým Spojených států, s nímž vyhrál Světový pohár 1996. O dva roky později se naopak musel vyrovnat s čtvrtfinálovou prohrou 1:4 s českým týmem na olympiádě v Naganu. Eliáš asistentem trenéra v New Jersey? V pořadu Příklep prozrazuje, jak to bylo doopravdyVideo : Sport.cz Eliáš měl možnost potkat člena Hokejové síně slávy před začátkem sezony, když se přišel podívat na domácí přípravný zápas Islanders proti městským rivalům z Rangers. Český hokejový útočník Filip Chytil a jeho budoucnost v NY Rangers. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz „To byla taková nostalgie. Šel jsem nahoru do press boxu. A teď tam potkávám Jacquesa Lemaira (pozn. bývalého kouče Devils), potkávám asistenta trenéra, který byl v New Jersey minulý rok. Potkávám Chrise Terreriho, který se mnou hrál jako brankář a teď je trenér gólmanů a lidi z officu, co u nás dělali," vyjmenovává lidi, které si Lamoriello přivedl k Ostrovanům po zkušenostech z dřívějšího angažmá. Více najdete ve videu z pořadu Příklep. Celý díl si také můžete přehrát nejen v audiovizuální podobě, ale také v podcastových aplikacích. Příklep PŘÍKLEP: Varaďovi bych rád pomohl. Komunikace nebyla hodna Sparty, přiznává Eliáš