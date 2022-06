Paláta táhne touha zapsat se do historie. Jak jednou vyhrajete pohár, je to hrozně návykové, říká

Český hokejista Ondřej Palát se chystá na třetí finále play off NHL v řadě. Ze svého týmu cítí obrovskou touhu dojít až ke zlatému hattricku. V cestě stojí silné Colorado, přesto zápis do dějin je pro Paláta a jeho spoluhráče na dohled. "Touha vyhrát Stanley Cup potřetí za sebou nás táhne a dodává nám sílu. Chceme opět zvednout pohár nad hlavu. Samozřejmě vnímáme i to, že se to nikomu v éře platových stropů ještě nepovedlo," tvrdí český útočník.

Foto: Nathan Ray Seebeck, Reuters Ondřej Palát z Tampy Bay.Foto : Nathan Ray Seebeck, Reuters

Článek Palát ubezpečil, že tým zůstal i přes celková vítězství v roce 2020 a loni stále hladový po úspěchu. "Zkušenosti, které jsme za ty roky posbírali, nám určitě pomohly. Jak jednou vyhrajete pohár, je to hrozně návykové. Chcete ho vyhrávat pořád a o nějaké ztrátě motivace nebo nedostatku hladovosti nemůže být ani řeč. Myslím, že naši vůli a charakter jsme ukázali také v mnoha zápasech letošního play off," poukázal Palát v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, jež ho zastupuje. Zatímco v prvním kole svěřenci kouče Jona Coopera vyřadili Toronto až díky výhře v sedmém utkání na ledě Maple Leafs, problémy ve finále Východní konference pak naznačoval stav 0:2 po dvou duelech v aréně New York Rangers. Jenže pak ukázala parta kolem kapitána Stevena Stamkose skutečnou sílu čtyřmi výhrami za sebou. NHL Hrál se Sakikem i Stamkosem. Podceňovat Tampu se nevyplácí, říká Vrbata. A vzpomíná na nabušené Colorado "Popravdě jsme první dva zápasy opravdu nehráli dobře. Dělali jsme zbytečné chyby v obraně, nebruslili jsme dobře a Rangers navíc byli v laufu z vítězného sedmého zápasu předchozí série. Od třetího zápasu jsme ale zlepšili doslova všechno. Vycházeli jsme z dobré defenzivy, brankář Andrej Vasilevskij chytal skvěle a cítil jsem, jak Rangers postupně ubývají síly," líčil Palát. NHL Skvělý Palát! Český útočník pomohl Tampě dvěma asistencemi k postupu do finále NHL Sám se na obratu v sérii podílel dvěma vítěznými góly. Celkem má za kariéru v NHL v play off na kontě už 11 rozhodujících zásahů. "Daří se mi, ale před sebou máme ještě jednu sérii. Každý zápas i každé střídání chci odjet naplno. Mým cílem je hrát pořád stejně, pomoci týmu. Když se ještě k tomu daří bodově, samozřejmě to pomůže k většímu sebevědomí a člověk hraje s větší lehkostí," podotkl Palát s přirozenou skromností. A podobně vnímá i pochvaly od spoluhráčů či z řad expertů. Podle některých odhadů může být právě rodák z Frýdku-Místku klíčovou postavou na miskách vah i ve finálové sérii. "Samozřejmě jsem v médiích něco viděl a slyšel. Ale pro mě je vždy zásadní to, co si řekneme s trenérem a spoluhráči v kabině. A znovu opakuji - letos jsme zatím nic nevyhráli. Nejtěžší krok máme před sebou," zdůraznil Palát. NHL Francouz v play off sbírá jen výhry. Ale bude chytat i finále? Síly finálového soka si je velmi dobře vědom. "Všichni experti tipovali Colorado do finále už v posledních dvou nebo třech sezonách, letos se jim to konečně podařilo. Mají neskutečný tým a budou hladoví. Čekám skvělé finále dvou výborných týmů, rozhodovat mohou maličkosti," odtušil Palát, s nímž zastupuje český hokej také spoluhráč z obrany Jan Rutta, zatímco dres Avalanche obléká gólman Pavel Francouz. "Francíka znám z reprezentace, Honza Rutta s ním dokonce chodil na základní školu. Je to super kluk a výborný gólman. Jeho cesta do NHL nebyla jednoduchá a hrozně mu přeju, do jaké pozice se v týmu Avalanche dokázal dostat. Ve finále ale samozřejmě budeme soupeři," řekl Palát. Po sezoně mu skončí pětiletá smlouva na celkem 26,5 milionu dolarů. Experti mu přisuzují za jeho přínos pro tým mnohem víc než 5,3 milionu ročně, které mu v průměru připadají nyní. A i proto je jeho jméno předmětem spekulací o možné změně působiště, neboť je otázkou, jakou nabídku mu bude moct vedení Lightning předložit. "V hlavě to mám, ale snažím se na to nemyslet. Jestli zůstanu, nebo odejdu, to v tuto chvíli neřeším. Teď chci pro Tampu získat třetí Stanley Cup v řadě," prohlásil Palát.

