Brankář Patera putuje z Vegas na farmu do Hendersonu

Český hokejový brankář Jiří Patera zamířil z kempu Vegas na farmu do Hendersonu do nižší AHL. Třiadvacetiletý odchovanec Slavie už působil v týmu Silver Knights v minulých dvou sezonách. Přípravu Golden Knights opustil také útočník Jakub Brabenec, který se vrátil do týmu Charlottetownu do juniorské QMJHL.

Foto: Geneva Heffernan, ČTK/AP Český brankář Jiří Patera během duelu Vegas-Colorado.Foto : Geneva Heffernan, ČTK/AP

Článek V minulé sezoně odchytal Patera za Henderson v základní části 22 duelů s průměrem 2,76 obdržené branky na zápas, úspěšností zákroků 91 procent a jednou udržel čisté konto. V play off měl ve dvou utkáních průměr 3,63 a úspěšnost 90 procent. Na šanci v NHL zatím čeká. V minulém ročníku odchytal při debutu v extralize za Motor 15 utkání, měl průměr 3,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 88,7 procenta a jednou udržel čisté konto. Za Henderson nastoupil v sedmi duelech s průměrem 3,54 a úspěšností 88,8. Vegas draftovalo Pateru v roce 2017 v 6. kole na 161. pozici. Po draftu odešel z Českých Budějovic do USHL do Cedar Rapids a po roce zamířil do další juniorské soutěže WHL do Brandonu, kde působil dvě sezony. Sezonu 2020/21 začal při odloženém startu severoamerických soutěží v extralize v barvách českobudějovického Motoru. S Vegas mu vstoupí v platnost poslední rok tříletého nováčkovského kontraktu. Devatenáctiletého Brabence draftovalo Vegas loni ve 4. kole na 102. místě. Syn bývalého útočníka Kamila Brabence a vnuk vicemistra Evropy v basketbalu z roku 1985 Kamila Brabence staršího následně odešel z Komety Brno do QMJHL. NHL Hokejový útočník Pour se přesunul z Chicaga na farmu do Rockfordu