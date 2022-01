„S tím přesouváním po Americe je to teď složitější. Chtěl jsem za Vorasem aspoň do Columbusu, tak uvidíme," přemítal.

V noci na pátek se Voráček stal dvanáctým českým hokejistou, který v nejlepší hokejové lize světa nastřádal tisícovku startů. A nejspíš v Prudential Center v Newarku i trochu zavzpomínal na dobu, kdy o NHL ještě neměl ani páru.

„Jako kluci jsme snad ani nevěděli, co to ta NHL je. Měnily se kartičky, v televizi běžel pořad Power Week, ale žádný oblíbený tým jsme neměli. My si tehdy mysleli, že se do NHL ani snad dostat nedá, že se tam člověk musí narodit," smál se Pavelec, který se Voráčkem zná už dvacet let.

„Já jsem o něco starší, ale bydleli jsme od sebe asi tak minutu chůze," vzpomínal někdejší gólman, který si v NHL zachytal ve 398 zápasech za Atlantu, Winnipeg a Rangers. A debutoval v ní o sezonu dřív než Voráček.

„Kuba byl ale draftovaný vysoko (č.7 v roce 2007), vyhýbala se mu zranění, takže jsem si klidně dovedl představit, že tu tisícovku odehraje."

Vzájemné zápasy Pavelce s Voráčkem byly vždycky předmětem vzájemného dobírání a hecování. „Celkově mi Voras tolik gólů nedal. Ten první si pamatuju dobře, to jsem byl v Atlantě, puk ho trefil do zadku a nějak se to od něj odrazilo. Prostě se tam nějak přimotal," usmál se Pavelec. „On ale nebyl až tolik nebezpečný před brankou, a to nechci jeho roli nějak snižovat, on tu hru převážně tvořil."

Voráček měl v létě 2012 často na talíři neproměněnou šanci proti Winnipegu, kterou Pavelec likvidoval efektním skokem a lapačkou. Tento kousek také zámořští fanoušci zvolili zákrokem sezony.

Foto: Profimedia.cz Jednadvacetiletý Jakub Voráček (vlevo) z Columbusu ve svém premiérovém utkání NHL proti Dallasu v říjnu 2008. Vpravo útočník Stars Sean Avery.Foto : Profimedia.cz

Voráček s Pavelcem však mají i společnou reprezentační historii. Oba jsou mistry světa z Německa 2010, o rok později pak získali bronz v Bratislavě.

„Hlavně na to Německo si občas vzpomeneme a musíme se tomu smát. Pro nás to bylo první mistrovství, nic jsme od toho nečekali a možná i proto máme tolik zážitků. Fakt si pamatuju hrozně moc věcí. Všechny ty problémy, kdy jsme se ocitli nad propastí. Kdo a co tehdy říkal, jak se pak postupovalo, jaké najednou panovalo nadšení. A myslím si, že úplně stejně si to pamatuje Voras," tvrdil jeho spolubydlící z Mannheimu a Kolína nad Rýnem.

Foto: Jay LaPrete, ČTK/AP Hokejista Nashvillu Predators Eeli Tolvanen se snaží zastavit útočnou akci Jakuba Voráčka z Columbusu Blue Jackets v utkání NHL.Foto : Jay LaPrete, ČTK/AP

Na mistrovství světa v Praze 2015 Pavelec zažil Voráčka i jako reprezentačního kapitána. „K tomu musí člověk dospět. Voras hraje NHL už dlouho, v začátcích měl kolem sebe hodně veteránů, od kterých se mohl něco přiučit. A pak samozřejmě získával zkušenosti na akcích nároďáku. Ale kapitána by nemohl dělat, kdyby to neměl v sobě," přikývl.

I přes porážku Columbusu ve Voráčkově jubilejním utkání si bývalý brankář myslí, že změna prostředí po deseti letech strávených ve Philadelphii jeho kámošovi prospívá.

Nejvíce zápasů hokejistů české národnosti v NHL: 1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733 2. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395 3. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314 4. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260 5. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240 6. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108 7. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida) 1057 8. Petr Svoboda (Montreal, Buffalo, Philadelphia, Tampa Bay) 1028 9. Milan Hejduk (Colorado) 1020 10. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017 11. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 1001 12. Jakub Voráček (Columbus, Philadelphia) 1000 13. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989 14. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984 15. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982.