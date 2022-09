Čechů v NHL bude ubývat, nemáme skoro žádné špičkové hráče, myslí si expert

Aktuálně teprve probíhají přípravné kempy v hokejové NHL, a tak se zatím nacházíme ve fázi spekulací, kdo z Čechů se do elitní zámořské ligy prosadí. V pořadu Příklep na Sport.cz se také zabýváme otázkou, jak se změní počet Čech v NHL během příštích let. „Myslím si, že to bude klesat,“ varuje Milan Antoš, který je hostem ve studiu s moderátorem Honzou Homolkou.

Do minulé sezony zasáhlo 39 Čechů, když nepočítáme Jiřího Pateru, který sice byl v prvním týmu Vegas, ale do hry se nedostal. To je tedy přesně polovina ze 78, což je dosud platný rekord ze sezony 2001/2002. Před touto sezonou opustili NHL Dominik Simon, Dmitrij Jaškin či Patrik Kořenář, naopak se po sezoně v Olomouci vrací David Krejčí. Do přípravných kempů naskočilo dohromady 68 Čechů, je však takřka jisté, že v soutěžních zápasech se objeví jen někteří. Půjdou ruští hokejisté do války? Asi bych chtěl radši zmizet. Diskuse z PříklepuVideo : Sport.cz „Problém je v tom, že máme strašně málo špičkových hráčů. Máme takovou tu druhou garnituru, ale těch špičkových začínáme mít fakt nedostatek, řekl bych až úplně málo," mrzí Antoše. Nedvěd končí u národního týmu. Kdo by jej měl nahradit? Ptáme se v PříklepuVideo : Sport.cz „Proto vykopáváme, a teď s prominutím k těm hvězdám, hráče, kteří už jsou za hokejovým zenitem," pokračuje bývalý extraligový útočník. „Máme tam hráče, kteří budou naskakovat ve třetí čtvrté formací, a to může být problém, protože posun mezi NHL a AHL, když se nedaří, je hrozně ostrý," říká hokejový expert. Více najdete v hlavním videu z pořadu Příklep.