Bruins po další výhře jako první tým v zámořské soutěži překonali hranici 100 bodů a povedli se jim to vůbec nejrychleji v historii. K pokoření magické mety potřebovali 61 zápasů a vylepšili tak dosavadní rekord Montrealu, který v sezoně 1976/77 ke stovce potřeboval 62 duelů.

„Osobně to pro mě není nějak významné," usmíval se kouč Bostonu a rodák z Montrealu Jim Montgomery. „Snažíme se udržet herní pohodu a podle všeho se nám to daří. Je úžasné sledovat kluky na ledě, jak chtějí dokázat velké věci. Když vezmu v potaz, jaké soupeře jsme teď měli, tak je to vážně ohromující," dodal Montgomery.