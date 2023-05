„Je to stejné, jako když vyhrajete cokoliv jiného. Stejné jako s Kometou, když jsme vyhráli extraligu. Stejný zážitek," líčí Nečas, který přesto uvádí jednu odlišnost. „V AHL se to tolik neprožívá. S Kometou jsme vyhráli dvakrát za sebou, oslavy a všechno okolo byly jinačí. V Brně to žilo. Charlotte ale není město, kde by se to úplně oslavovalo," popisuje Nečas, který za Checkers dohromady nasbíral 66 kanadských bodů.