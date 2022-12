Na slavný gól vzpomíná také redaktor Sport.cz a Práva Marek Burkert. „Svečnikov právě Davida trošku hokejkou praštil do přilby, ona tam ta přilba u té tyčky byla a tím vlastně dostal puk do brány," obhajuje dnes již 30letého brankáře, který tehdy chytal za Calgary a přes Toronto a Nashville se dostal na stávající adresu do Winnipegu.

„Ano, máte pravdu," potvrzuje Rittich. „Řešili jsme s ligou, co tohle má být, a bylo řečeno, že pokavaď by ještě někdy někdo dal takhle gól a byl by tam prvně dotyk přilby s hokejkou předtím, než puk překročí brankovou čáru, tak by to nebyl gól," prozrazuje český brankář.