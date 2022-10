Není to zase tak velké překvapení, jelikož lavičce Flyers od letoška šéfuje John Tortorella, který Sedláka vedl po tři sezony v Columbusu a rodilý Jihočech pod ním odehrál 162 zápasů. V květnu sice Sedlák, jenž poslední tři roky strávil v ruském Čeljabinsku, uzavřel smlouvu s Pardubicemi, o měsíc později ale oznámil nečekanou novinku - stěhování do Denveru.

V Avalanche měli pro Sedláka jasně stanovenou roli ve čtvrté lajně - úporný hokej, hru do těla. Nakonec to skončilo u pouhých 35 střídání a 23 odehraných minut ve třech zápasech. Další zprávy o osudech českého reprezentanta už mají chodit z Pensylvánie. "Znám ho velmi dobře. A on zná mě, což je důležitější. Už se vyzná, ví, co ode mě čekat," těší se na posilu známý pruďas Tortorella. Sedlák se má stát 29. českým hráčem v historii Flyers.