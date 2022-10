PŘÍKLEP: Kauza ruských hokejistů v Praze pokračuje, Hašek žádá konec dvou lidí v čele NHL

Letošní zahájení NHL dvěma pražskými zápasy má stále dozvuk v hokejovém světě. Dominik Hašek apeluje v pořadu Příklep na Sport.cz, aby se účast ruských hokejistů na této akci neobešla bez následků pro vedení soutěže. „Chci, aby tam byli jiní lidé, je to v celosvětovém zájmu NHL, a chci, až tam přijdou noví lidé, aby se omluvili za to, co nám tady Gary Bettman s Billem Daly udělali,“ volí ostrá slova bývalý hokejový brankář.

Příklep s Dominikem HaškemVideo : Sport.cz

„Nikde jsem nekritizoval ty ruské hráče, to jsou zaměstnanci, ti dělali to, co jim zaměstnavatel řekl, ani v nejmenším neviním je," uvádí na pravou míru Hašek. Někdejší opora českého národního týmu se však zlobí na hlavní představitele soutěže, konkrétně komisionáře NHL Garyho Bettmana a jeho zástupce Billa Dalyho. „Je třeba říct, že oni stanovisko naší země znali. Znali ho naprosto přesně, jaké bylo, že si to nepřejeme, aby tady hráli a oni to nerespektovali," připomíná komunikaci českého ministerstva zahraničních věcí s vedením soutěže. Jaká je situace českých brankářů v NHL? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Pro Haška je jediným akceptovatelným vyústěním rezignace Bettmana s Dalym. „Nechci aby byli v čele NHL, budu dělat všechno proto, aby lidi, kteří se tohohle vůči české zemi dopustili, aby nebyli v čele NHL a dokud budou, tak nechci, aby se NHL vrátila do Prahy," říká rázně. Více najdete v Příklepu, který si můžete přehrát i jako podcast. Dominik Hašek ve studiu s Honzou Homolkou a Martinem Kézrem také rozebírá situaci Samuela Bučeka v Třinci, vypráví o svém ukrajinském spoluhráči, s nímž je stále v kontaktu, rozebírá změny brankářských stylů v průběhu let a také vývoj gólmanských masek. A řeč také přichází na Pardubice, kde aktuálně bojuje o místo v brankovišti velmi nadstandardní brankářská dvojice.