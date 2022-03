Voráček nejprve ve druhé třetině pomohl svému týmu do vedení 3:2 v přesilové hře. Kladenský rodák na modré čáře nabil Zachu Werenskému a jeho střela i díky nejistému zákroku lapačkou Jeremyho Swaymana skončila v síti.

Ve třetí části pro změnu asistoval v přesilovce David Pastrňák. Pětadvacetiletý útočník naznačil střelu z kruhu, ale místo ní šikovně přihrál před bránu Tayloru Hallovi, který sice netrefil kotouč ideálním způsobem, ale po odrazech od obou tyčí se nakonec dostal k dorážce Patrice Bergeron a poslal Boston pět minut před koncem do vedení 4:3.

Klání dospělo až do samostatných nájezdů, které rozhodla třetí série, v níž se dostali do akce oba čeští hrdinové. David Pastrňák při svém nájezdu naznačil pohyb do blafáku, ale místo kličky překonal Elvise Merzlikinse střelou nad lapačku.