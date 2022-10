Cestu do NHL nám prošlapávali Švédové, teď to mají kluci mnohem jednodušší, vzpomíná bývalý hokejista

Zatímco dnes jsou již čeští hokejisté pevnou součástí NHL a na startu aktuální sezony se jich hned 30 probojovalo do hlavních týmů, Martin Hosták vzpomíná na počátek 90. let, kdy se Češi poprvé vydávali ve větším počtu za moře. „Teď to mají kluci mnohem jednodušší, cestička je prošlapaná,“ uvádí někdejší útočník Philadelphie Flyers v pořadu Příklep na Sport.cz.

Cestu do NHL nám prošlapávali Švédi, dnes už je jedno, odkud jste. Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Připomeňme, že prvním ryzím Evropanem v NHL se roku 1965 stal švédský křídelník Ulf Sterner, prvním Čechem pak v roce 1970 Jaroslav Jiřík. „Samozřejmě v NHL prošlapávali evropskou cestu Švédové. Börje Salming, tihle staří pardálové, ale pořád to byla taková exotika," líčí bývalý reprezentační forvard, který v letech 1990 až 1992 odehrál 55 utkání v NHL, než zamířil do švédského MODO. Nabízí se otázka, zda právě Philadelphia byla tím správným místem pro evropské hokejisty vyznávající techničtější styl hry. „Trenér a později manažer Paul Holmgren byl známý tvrďák, bijec. On chtěl ten klasický all time hockey, nahoďte to a běžte se mlátit," vypráví Hosták. Bitkaři zmizeli z NHL a hokej směřuje k florbalu. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Zároveň připomíná, že Philadelphia vyhrála v letech 1974 a 1975 dvakrát po sobě Stanleyův pohár, přestože v obou sezonách byla nejvylučovanějším mužstvem. Tento styl se pro klub stal charakteristický i v pozdějších letech. Historie výroby hokejek přinášela až bizarní situace. Pasáž z pořadu Příklep.Video : Sport.cz Nicméně i u Letců se našel prostor pro hokejisty s úplně odlišným pojetím hry. „Když jsem přišel do Philadelphie, byl tam Per-Erik Eklund, z něj byli nadšení. On na ledě tančil, byl takový elegán, hrál si s pukem s takovou malou hokejčičkou a přinesl tam úplně jiný duch," vypráví v hokejovém studiu Sport.cz. Podle Hostáka se dnes v NHL už nedělají rozdíly mezi hráči ze Severní Ameriky a Evropany. „Teď nálepku Evropanů nikdo nemá, protože soutěž je tak mezinárodní, že už tam hraje kdekdo a nikdo neřeší, jestli je odtamtud nebo odtamtud," soudí hokejový expert České televize. Více k tématu najdete v hlavním videu tohoto článku. Celý Příklep si také můžete přehrát nejen jako video, ale také v podcastové podobě. Příklep PŘÍKLEP: Posila z NHL pro Spartu? Je to téma

